台立委前助理涉共諜案　二審判囚10個月

台灣前立委助理陳惟仁、李易諴、林雍達，去年被控獲大陸國安情報人員招攬，在台發展共諜組織。案件周四（4日）在台灣高等法院二審開庭，法院認定陳男觸犯發展組織罪，判囚10月，全案可上訴；林因一審未上訴，二審維持5個月徒刑。而李因審理期間因病過世，獲判公訴不受理。

案情指，3名被告2014年至2019年間與大陸國安部人員頻繁接觸，受命在台立法院、外交部等部門以不同理由約見各媒體記者，並開出「每月數萬元工作費」、「每年可赴大陸免費旅遊多次」等條件，利誘定期將採訪、涉及安全等級的資料提交給大陸部門。台北地檢署偵查時，陳男等3人均坦承犯行，檢方依台灣的國安法中的發展組織既遂、未遂罪、刺探公務秘密未遂罪起訴。

案件一審在台北地方法院開庭，法院當時認定，陳因觸犯台國安法的發展組織罪分別判囚10個月，另其刺探公務秘密未遂罪則需判囚3個月，需易科罰金，陳不服判決上訴。至周四，台灣高等法院應其被控刺探機密部分不構成犯罪，改判成無罪；但發展組織論罪部分仍需判囚10個月。

駐台記者宋江誠報道