男子公路騎車逆行遇事故亡　家屬索賠被駁回

江蘇省揚州市一名劉姓男子，去年3月清晨駕駛電動單車，逆行駛入滬陝高速公路，未料與王某駕駛的私家車相撞，劉男最終搶救不治。劉男家屬近日將高速公路管理方告上法庭，索賠逾60萬元（人民幣，下同，約73萬港元），法院二審認為沒有證據證明管理方存有疏忽情形，遂決定維持原判。

揚州市中級法院周四（4日）向內媒透露，交警部門認定死者負事故主要責任，私家車司機王某負次要責任。劉男的親屬向法院提起訴訟，要求機動車一方承擔賠償責任，此後亦依法獲得肇事車輛保險公司賠償的約50萬元（約60萬港元）。不過劉的兒子認為，「父親是因為天黑看不清楚，才誤入高速」，高速公路收費站應當承擔防止非機動車和行人由收費站進入高速公路的義務，指控管理方未盡安全管理職責，應當承擔賠剩餘損失的逾60萬元。

事件在當地引起輿論爭議，高速公路管理方認為，高速出口處設置有多個明顯的禁行標識，並不認可死者「誤入」公路的說法。法院一審認為，劉某作為完全民事行為能力人，高速管理單位的其他警示行為足以阻卻其逆向進入高速公路，遂駁回原告全部訴訟請求。劉男家屬不服上訴至揚州中院，惟後者認為高速公路管理方已盡善良管理人的注意義務，至近日決定駁回上訴。