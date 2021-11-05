少女失蹤5日跳河自殺　留遺書斥學習壓力大

四川瀘州市合江縣一名13歲劉姓少女失蹤5日後，早前被人發現在河中溺斃，警方接報後介入調查，認為死因無可疑，初步排除有外力介入。惟劉女自殺原因暫未發現，她留下的遺書則顯示疑與學習壓力有關。家長怒斥班主任工作疏忽，學生曠課也未即時發現，後續將循司法途徑解決，希望得到法律援助。

劉女上月24日下午2時在返回學校途中，與父親分開後便不知所終，班主任至傍晚6時許易通知家長劉女未到校。她失蹤5日後，於上月29日有村民在赤水河特大橋下的河面上發現一具漂浮的屍體，後經劉女父母確認身份。警方介入調查，認為此案並非刑事案件；家屬對此亦無異議。

針對劉女自殺的原因，她曾留有遺書，大量文字流露出其負面情緒傾向。劉女就讀的班級是重點班，班主任在時間管控和成績上要求嚴格，她多次在信中提及學習帶來巨大的壓力。她形容自己正接受機械式教育，是一部機器，通電後便不眠不休地工作。

劉女父母認為，女兒在家並未表現出任何異常，指摘班主任若按慣例及時反映學生到校情況，可能不會發生此悲劇。惟警方向劉女身邊的老師、學生、鄰居等57人調查，發現無發生校園霸凌、沒有早戀現象、事發前涉事學生未遭受老師或同學打罵等，暫未知自殺原因。