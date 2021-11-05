設全國首個跨性別多學科門診　冀減青少年負面情緒

國家兒童醫學中心、上海復旦大學附屬兒科醫院，近日在全國首開跨性別兒童與青少年多學科門診，專家希望這門診成為連接跨性別兒童、家長、醫生以及社會各界的一個橋樑，幫助更多跨性別兒童及青少年人群。

門診由內分泌遺傳代謝科發起，通過倫理委員會專業審查後，涵蓋心理科、內分泌遺傳代謝科、泌尿外科、社工部等多個部門科室共同參與。院方介紹一宗案例：小林從小不喜歡穿裙子，不愛留長髮。從小學開始，小林就不喜歡和女同學一起嬉笑打鬧，喜歡和男生們一起聊汽車、玩變形金剛等，甚至被當成男孩子趕出女廁。

隨年齡的增長，小林開始來月經，並對此感煩擾，焦慮、抑鬱情緒反覆出現，甚至有時冒出自殺念頭。小林其後鼓起勇氣告訴父母，起初父母希望通過老師和心理醫生的努力，能打消小林的這意識，反而加重了小林的心理壓力。此後，小林的媽媽獲悉兒科醫院開設跨性別多學科診療門診後，前來諮詢。

通過醫生的初步評估，小林的確是一個跨性別者。經與小林及其家人的溝通後，該院建議先穩定小林的情緒，改善心境，然後通過藥物抑制月經，緩解孩子的焦慮情緒，等她成年後再自行決定是否仍需要進行整形手術。