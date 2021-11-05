兩男生同名同姓　開學兩月方知入錯班

在山東省臨沂市某中學，同學不捨其班裏的王俊凱（箭嘴示）離開，紛紛勸留。

內地歌手王俊凱同時亦是知名組合「TFBOYS」的隊長，山東省臨沂市某中學近日亦出現兩位與其同名同姓的學生。不過，這兩名王俊凱就因此在入學時發生一段小插曲，直至兩個月後才發現自己去錯對方的班房就讀。

內媒周二（2日）報道，一名名叫王俊凱的中一男生周一（1日）收拾物件要離開自己班房，身邊有不少同學聚集及勸留。原來，該男生9月開學時，與另一名同名的學生互相弄錯班房，各自去了對方的課室點名、上課，就此過了兩個多月。直至近日應校方要求整理學籍時，察覺身份證號碼有異才揭穿這無為人知的「秘密」。

不過，經兩名王俊凱各自的班主任商議下，決定「將錯就錯」，讓他們留在各自的班級與目前的同學「再續前緣」。其中一名班主任范老師表示，其班裏的王俊凱開學之後，因與歌手同名的關係，人氣都比較高、與班內同學關係都不錯，「不管說走了哪一個」，大家都會感到傷感。

據范老師所拍攝的片段可見，當日有同學不捨其班裏的王俊凱離開，大喊「你走了我們怎麼辦」，而當事人亦表情凝重、依依不捨。但當在場人士得悉留在原班級的消息後，大家都如放下心頭大石，臉上顯露笑容，紛紛拍手鼓掌。網民在見到有關影片後，均大讚是「真友情」；另有人更開玩笑稱：「這肯定不是隱藏攝錄機（即整蠱節目）吧？」