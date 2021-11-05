民居食用水傳惡臭　打開水管檢查驚見死魚

廣東省河源市某小區的業主近日反映，家裏水喉食用水不但傳出腥臭味，竟流出魚骨和腐爛的魚肉。後來業主找人檢查，拆開水錶竟發現自來水管內藏有死魚。自來水公司負責人回應事件稱，早期因為街道水管爆裂，搶修過程中工人將水管接口駁錯，相信魚是來自附近魚塘。

家住河源市源城區碧水灣小區的戴阿姨於上月29日早上發現家中水壓變小，其媳婦中午指水喉水很臭無法煮食，其子其後找自來水廠的人檢查，一打開水錶便有魚頭噴出來，進一步更發現所有水管都被死魚堵塞，檢出來有多達2、3袋。經了解，該小區上月中曾爆街喉，3日後恢復供水卻傳出臭味，有居民飲用後更出現嘔吐和腹瀉，醫生稱是病毒感染。

內媒周二（2日）到小區查看，發現大廈附近仍有未清理的死魚，而居民家中水喉流出的水雖然清澈，卻依然有濃烈魚腥味。為源城區供應食用水的東莊水廠總經理陳先生表示，在距離小區約2公里外一段道路，早前因頻密降雨致下陷，並導致通往小區的水管爆裂，事後需要搶修。接獲居民投訴後，該市供水局、街道辦和水廠開展調查，最後發現問題起源正是該段爆裂的水管。由於水管與附近的魚塘僅相距1、2米，相信是搶修時駁錯喉管，導致魚塘的魚游入水管中。

陳先生稱，受訪當日替小區接駁臨時喉管和水龍門，為居民提供潔淨的水源。同時水廠會從污染源頭往下一段段排水直至排乾淨，下一步再為居民更換水錶，再駁回水喉。之後水廠會將水樣本送往水質化驗，預計2日內可恢復供水。至於這次事件對居民造成影響，陳先生稱水廠會就賠償問題與居民協商。