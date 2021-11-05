內地昨增78宗確診　兩省爆疫與度假區有關

內地周五（5日）公布前一日新增78宗新冠肺炎確診病例，其中68宗為本地確診。近日江西、河南兩省三地相繼出現本地疫情，經內媒梳理官方公布的病例軌迹，感染鏈指向河南鄭州一個度假區，相關傳播鏈關聯病例多達31人。

新增本地確診病例中，黑龍江佔最多28宗，均在黑河市，其餘分布為河北10宗，遼寧8宗，河南、甘肅各5宗，寧夏4宗，內蒙古、江西、四川各2宗，貴州和雲南各1宗。新增境外輸入病例10宗，分別為上海、廣西各3宗，天津、遼寧、廣東和雲南各1宗。同日新增42宗無症狀感染病例，其中20宗為境外輸入，22宗本地個案分別由河南、遼寧、江西和重慶報告。至今內地累計97,605人確診，現有病例1,129宗，至今累計4,636人病亡。

截至周四（4日）下午6時，河南鄭州近日疫情報告7宗確診和7宗無症狀感染，周口報告1宗確診；在江西截至同日凌晨零時，上饒累計報告6宗確診和14宗無症狀感染。根據衞健委調查，上述病例中至少4人曾在同一天（上月20日）到過鄭州新密市銀基冰雪世界。該樂園自上月31日起連續多日發公告，樂園酒店自當日起暫停接客，園區亦於周一（1日）起關閉，開園時間另行通知，樂園全部工作人員已接受核酸檢測。

自上月17日西安報告2宗確診病例以來，全國至今累計報告本地確診及感染病例超過700宗，其中512名確診或感染者的軌迹或基因測序，與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接的關聯。