北約秘書長發表中國威脅論　華使館批冷戰思維

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格周三（3日）在丹麥舉行的北歐理事會發表談話時，批評中國大陸打壓民主和人權，迫害少數民族和宗教，又公開威脅台灣，在具爭議海域妨礙自由航行。大陸駐丹麥使館發言人周五（5日）在官網回應，斯托爾滕貝格渲染所謂「中國威脅」的言論，充滿冷戰思維和意識形態偏見，違背和平、發展、合作的歷史潮流。

華使館發言人稱，大陸始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，將繼續以新的發展為世界提供新機遇，為世界和平與發展做出更大的貢獻。大陸堅定奉行防禦性國防政策，發展必要的軍事能力完全是為了維護自身正當的國家安全利益，其力量的增長是世界和平力量的增長；任何國家只要無意威脅和損害大陸主權、安全和領土完整，都不會受到其國防力量的威脅。

發言人批評，斯托爾滕貝格的談話是無端抹黑攻擊大陸，奉勸其作為全球最大軍事聯盟的秘書長，應以客觀、開放的態度看待大陸發展，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

斯托爾滕貝格在談話中表示，大陸的崛起對北約國家帶來威脅，該國擁有全球規模最大的海軍，國防開支居全球第二，又積極投入發展新一代遠程核武。北約雖不敵視大陸，但其作為發展中的超級大國，價值與該組織存在分歧，因此組織成員絕不能依賴大陸，而必須團結一致捍衞民主和自由。