田灣核電站1號機組0級事件　異常斷電自動停運

位於江蘇省連雲港市的田灣核電站1號機組，於上月19日出現短時間異常斷電，致反應堆自動停運。在事件發生超過兩星期後，內媒周四（4日）引述國家核安全局通報該運行事件被界定為0級事件。

通報指，事發當日田灣核電站1號機組處於99.7%Pn功率運行模式。當晚8時16分，機組手動停堆控制回路出現短時間異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停堆。營運單位經排查分析，更換了手動停堆控制回路故障元件，並實施了相關驗證試驗。1號機組反應堆於上月21日凌晨零時36分重新臨界。

事件過程中，機組處於安全狀態，三道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。通報稱，上述事件滿足核安全報告規定中運行階段事件報告準則的要求，將按照運行事件進行報告。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件，即不具有安全意義的微小事件。

據國家核安全局網站資料顯示，這次是田灣核電站今年第5次發生0級運行事件。該核電站6號機組於今年5月12日和8月27日分別發生汽輪機高壓調閥異常及監測儀表故障，5號機組於今年7月8日亦有監測儀表故障，2號機組今年3月9日則出現穩壓器問題。