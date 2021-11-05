東海南海接連練兵　美日聯手加強制華

美國海軍與日本海上自衞隊加強在中國周邊海域活動，美國航空母艦卡爾文森號與即將改裝為航空母艦的日本直升機驅逐艦加賀號，周四（4日）結束南海的演習前夕，美日周三（3日）派出兩棲攻擊艦及直升機驅逐艦在東海練兵。

日本海上自衞隊周五（5日）表示，加賀號與驅逐艦村雨號上月29日起在南海與美國海軍訓練各種戰術，旨在加強自身戰術技能以及與美國海軍的互操作性。美方派出卡爾文森號航空母艦打擊群，隨行艦艇有神盾巡洋艦尚普蘭湖號及夏洛號、神盾驅逐艦米利厄斯號。此外，上述日方艦艇周五至下周日（7日）訪問越南金蘭灣。

美國國防部發放的照片顯示，卡爾文森號與夏洛號周三在蘇祿海，但兩艦翌日與尚普蘭湖號再度現身南海，動向惹人關注。與此同時，日本驅逐艦不知火號上月28日至周四先後在南海、東海、日本海，與美國神盾驅逐艦希金斯號及補給艦大號角號訓練；雙方展開海上補給，不知火號與希金斯號演練火炮射擊。

以日本直升機驅逐艦伊勢號為首的第2護衞隊7艘艦艇，周三在東海與美國兩棲攻擊艦美利堅號訓練。日本海上自衞隊稱訓練加強威懾及反應能力，守護日本和平及安全。美國海軍太平洋艦隊表示，艦艇在九州沿海訓練精準機動及整合水面作戰，美利堅號作為隨時待命的反應部隊，捍衞印太地區的和平及穩定。

周三同日，日本補給艦淡海號在日本沖繩縣附近的東海水域，與配備激光武器「海軍光學眩目攔截器」的美國神盾驅逐艦杜威號訓練，兩艦展開海上補給。