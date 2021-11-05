內地破特大偷渡案拘1292人　兩網約車公司遭查處

國家移民管理局周五（5日）舉行新聞發布會，通報集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭情況，在近期偵破的「1‧24」組織、協助他人偷渡特大案件中，抓獲1,292名疑犯。當中在雲南昆明查獲兩間網約車公司參與其中，吊銷其營運資格。

當局近期聯同公安部有關業務局，組織指揮雲南出入境邊防檢查總站和25個省（區、市）公安機關，歷時10個月破獲上述組織偷渡案，與國內60多個地市的重大犯罪集團有關，還涉及販毒、詐騙、賭博等多種犯罪，包括販賣人口、逼迫賣淫及人體藏毒。當局至今已立案573宗，對593人追究刑事責任，對699人行政處罰，扣查涉案108輛（艘）交通工具，凍結26個用於組織偷渡犯罪的銀行帳戶、資金174.81萬元人民幣（約212萬港元），繳獲62.13公斤冰毒等。

雲南出入境邊防檢查總站普洱邊境管理支隊支隊長黃偉指，辦案人員加強審訊乘坐網約車的偷渡者，並調查網約車司機。期間發現「某某出行」和「某某叫車」兩間以合法經營為掩護的公司負責人，與偷渡集團骨幹勾結，知情下「點對點」派單非法運送偷渡者，從中非法牟利。移民管理機構聯合交通部門，在4個邊境州（市）同步開展打擊行動，查獲並刑拘3名網約車公司負責人及7名司機。