進博會今舉行　新設環保技術專區

第4屆中國國際進口博覽會周五（5日）起一連6日在上海國家會展中心舉行，場內企業展分為6大專區，其中在技術裝備展區，新設「能源低碳及環保技術」專區。有跨國能源技術公司表示，現時中國面臨能源短缺挑戰，對能源安全要求提高，希望開拓中國市場合作機遇。

場內設食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易展區，並在醫療器械及醫藥保健展區內設公共衞生防疫專區。今屆共有58個國家和3個國際組織參加線上國家展，另外有來自127個國家和地區的2,900多間參展商參加企業展，參展商數目和展區面積都超越上屆。

有跨國能源技術公司表示，今年是第4年參加進博會，提到實現碳達峰和碳中和目標，是中國近年重點關注；希望透過新主題展區，展現推動潔淨能源轉型等技術，以更好開拓機遇；又認為要利用好各自優勢與技術，才能實現碳中和。

另外，人民銀行副行長陳雨露在進博會上表示，中國在擴大金融開放的同時，要堅決守住不發生系統性金融風險的底線，亦會不斷提升開放條件下經濟、金融管理的力度和防控風險的能力，提高金融監管的專業性和有效性，建好各地防火牆。陳雨露又指，在未來自貿談判中，中國多以負面清單方式，推動金融業開放合作，並首次承諾在RCEP協定生效後6年內，完成從正面清單轉化為負面清單。