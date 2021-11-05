英媒：馬雲與特朗普會晤未報備　引北京不滿

螞蟻集團去年11月上市觸礁，阿里巴巴集團始創人馬雲的動向備受關注。英媒周五（5日）引述消息人士報道，馬雲因2017年未向中國有關當局通報，就與當年勝出美國總統大選的特朗普會面，繼而引起北京不滿，成為馬雲被中國監管的遠因。

報道引述5名北京政府消息人士指，馬雲2017年1月9日在紐約與特朗普會晤，並許諾為美國創造一百萬個就業機會。不過，北京有關部門是從兩人會面後的記者會，才與外界一同知道上述消息。惟特朗普在競選時曾抨擊中國奪走美國的就業機會，馬雲這次高調活動惹惱中國政府，中方官員隨後就二人會面一事向阿里巴巴的政府關係團隊表達不滿，批評馬雲未經批准就與對方會面。

至去年10月24日，馬雲在上海外灘金融峰會致詞時批評中國監管機構，致中國政府隨即叫停螞蟻集團的上市計劃，並對其旗下的業務展開反壟斷調查。不過消息人士提到，馬雲此後要求與中國領導人方面的至少2名權力核心內部人會面，惟遭到拒絕；他事後更寫信給領導人表示願意把餘生奉獻給中國的農村教育，而該信曾於今年5月的一次高級領導人會議上被提及。