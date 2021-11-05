拒絕相親離家出走　女子流浪13年終與家人團聚

廣東東莞市近日有市民在寮步鎮發現一名流浪女子，經警方到場了解後才得知是被列入失蹤名單的劉女士，她多年前因與家人爭執，一氣之下離家出走，惟因婚姻失敗、職場失意，最終流落街頭，直至在警方的安排下才與失散13年的父母重聚。

事緣於2007年，當時才20多歲的劉女，因不滿父母為其安排相親，遂與家人發生爭吵，最後負氣離家，跟隨所愛之人一同生活。然而，她一年後經歷離婚、失業等打擊下，身心疲憊一度失去生存勇氣，在異鄉漂泊10多年，最後落得病痛纏身，四處流浪。

不過，劉女家中年邁的父母和兄弟姊妹，多年來一直沒有放棄尋找，除了報警求助，曾通過電視尋親平台尋找，卻均無音信。幾年前在政府幫助下，他們查到劉女的婚姻登記訊息，然而趕往所在地尋找時，卻被告知當事人因婚姻失敗早已離開當地。

直至上月有愛心人士聯繫寮步鎮的義工團隊、義警賴玉強，得知劉女經常逗留某廣場涼亭處，四處閒逛、檢廢品度日。同月30日，劉女因健康狀態不佳被送至醫院，警方才根據掌握的個人訊息聯繫其家人，雙方在闊別13年下終冰釋前嫌。