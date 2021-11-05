無印良品被控商業詆毀　須賠華企40萬人民幣

日本無印良品在中國的母公司株式會社良品計劃、無印良品（上海）商業有限公司，早前被北京棉田紡織品有限公司（北京無印良品）控告，指日方前年編造「被搶註商標」的假消息，誤導民眾北京無印的產品是山寨品，涉商業詆毀。朝陽區人民法院近日一審宣判北京無印勝訴，日方涉「貶損商譽」需賠約40萬元人民幣（約48萬港元）。

內媒周五（5日）引述該案一審法律文書報道指，日本無印在2019年遭北京無印控告侵犯商標，法院當時裁定北京無印勝訴，他們擁有內地在毛巾、棉織品等產品標註「無印良品」的權力。不過，日本無印隨後發出的聲明，指被「其他公司」搶先註冊商標。惟北京無印再度起訴，指上述內容暗示其公司產品為山寨貨。

朝陽區法院指，日本無印的聲明足以導致公眾將「其他公司」與棉田紡織品畫上等號，認為棉田紡織品搶註「無印良品」商標是不法之徒，而非本來2019年民事案件裁決中的真正受害者，在此前提下日方指稱原告搶註商標，既不符合客觀事實，實際貶損北京棉田紡織品的商譽。

法院判定，日方需賠償北京無印良品經濟損失30萬元（約36萬港元）、制止侵權的合理開支10萬元（約12萬港元），並在官方旗艦店、實體門店公開刊登書面聲明，以消除影響。