短時間進出南海　美航母演練戰術制華

美國海軍航空母艦卡爾文森號在南海的動向持續受到關注，中國南海戰略態勢感知計劃周五（5日）表示，該艦最近短時間內「一進一出」南海，在關鍵海峽穿梭航行，形容這種戰術動作十分罕見；又疑似針對南沙群島演練包抄戰術。

南海戰略態勢感知計劃表示，卡爾文森號周三（3日）經巴拉巴克海峽離開南海進入蘇祿海，周四（4日）取道民都洛海峽返回南海，兩天內在南海的關鍵海峽穿梭航行。與此同時，該艦上月24日經馬六甲海峽進入南海後，一直在南沙群島周邊巡航，南海戰略態勢感知計劃懷疑它針對南沙群島演練迂迴包抄戰術。

分析指，美軍航空母艦愈來愈重視菲律賓島嶼之間的海峽通道，同時減少使用巴士海峽，被指是演練在極端情況下，航空母艦打擊群的生存和作戰應用。每當包括轟炸機在內大批中國軍機飛往台灣西南空域時，正值美軍航空母艦經巴士海峽進出南海；外界相信解放軍利用這個機會，演練打擊航空母艦的戰術。

根據美國國防部發放的照片，卡爾文森號周二（2日）已經位處蘇祿海，翌日與神盾巡洋艦夏洛號及神盾驅逐艦史托戴爾號，在該海域展開海上補給；該艘航空母艦周四時現身南海，並與神盾巡洋艦尚普蘭湖號及夏洛號組成編隊航行。