兒時患病忍痛截肢　單腳健將拄拐踢球獲網民大讚

內地一段影片近日在網上爆紅，一名獨腿男子拄着雙拐在足球場上飛奔、射門。片中的男主角何憶義目前是廣東省的一名職業殘疾運動員，他9歲時曾入選深圳某足球俱樂部的梯隊球員，但12歲因病需忍痛截肢，不過他並未放棄足球夢。在歷經許多磨難下，他日前更成功在全國殘運會的跳高、跳遠比賽中奪得2面銀牌。

網傳影片事發在上月31日，何憶義在足球場踢球，期間身手矯健敏捷，靈活程度、飛奔速度絲毫不輸給在場四肢健全的人士，令人嘆為觀止。何憶義周三（3日）接受內媒訪問時表示，當晚是剛參加完殘運會的第2天，就和幾個朋友約了場球賽，隊友拍下比賽情況並上傳社交平台，未料會引起各界關注。

今年25歲的何憶義，自小便熱愛足球，夢想是成為職業足球員。在加入了足球俱樂部後，2008年、12歲的他被法國球探相中，在即將開啟「留洋」生涯時，卻被查出左腿患有惡性骨肉瘤，自此失去左腳。不過為了重返賽場，他勤奮訓練更踢壞了數十對拐杖，至2012年他被廣東省殘聯田徑隊選中，活躍於新「賽場」中。

何憶義強調自己沒有放棄夢想，因為對足球的熱愛而不斷挑戰自己；另希望能組織一隊肢殘運動員的球隊，一起參賽、拿冠軍。大多網民得知何憶義的故事後，紛紛為他打氣，「熱愛的力量，好佩服」、「他奔跑的樣子很鼓舞人」、「讓我相信，沒有甚麼是不可能的」。