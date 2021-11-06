珠海首次發現　全中國體型最小盧氏小樹蛙

廣東省珠海市淇澳-擔杆島省級自然保護區近日在開展濕地樣線調查時，首次發現盧氏小樹蛙。這種中國最小的青蛙，首次於廣東地區被發現，以往只出現於香港、廣西十萬大山和海南五指山等地。

據保護區有關負責人表示，今年8月工作人員前往擔杆島和二洲島，開展全島紅外相機網格化布設和兩棲爬行類動物樣線調查。蛙科類是這次調查的重點目標之一，工作人員是在有溪流的潮濕生境中發現盧氏小樹蛙。工作人員稱當時聽到比較獨特的叫聲，並看到它跳躍能力比較強，目測跳躍高度在10厘米左右，遠程有近50厘米；要知道，盧氏小樹蛙身長只有1至2米。

盧氏小樹蛙屬於蛙形目，樹蛙科，為中國特有物種，模式產地為香港，棲於海邊岩洞下浸水坑邊及其附近的灌叢或草地上。該物種日間藏匿在樹叢中或枯葉底層，捕食白蟻或其他小昆蟲。每年3到9月為該物種的繁殖期，雄蛙以獨特響亮類似蟋蟀的嗚聲吸引雌蛙。雌蛙在無魚棲生的湲流或靜止的水中植物或石塊上產卵，數量約120粒。蝌蚪呈棕色，尾部透明，上有棕色圓點，約4至6星期完成變態。

2004 年，盧氏小樹蛙被世界自然保護聯盟列入瀕危物種，受《野生動物保護條例》保護。此次發現填補了該物種在廣東省的分布地域空缺，為樹蛙科分布及生境研究提供了新資料。