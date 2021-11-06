首名引渡赴美受審華國安官員　經濟間諜罪成

美國俄亥俄州辛辛那提一個聯邦陪審團周五（5日）裁定，中國國安官員徐延軍盜竊美國多家航空航天公司商業機密的罪名成立。2018年，美國指控徐多項間諜罪，透過比利時警方協助將其拘捕並引渡到美國，是首次有中國官員被引渡至美國受審。

美國政府指，徐延軍是中國江蘇省國安廳副處長，從2013年12月起招募在航空公司工作的專家。徐延軍及其他人提出願意支付費用，邀請專家以到大學舉辦講座的名義前往中國。俄亥俄南區的代理聯邦檢察官帕特爾（Vipal Patel）周五表示，針對徐延軍的一項具體指控，是他試圖為中國政府竊取與通用電氣航空公司有關的複合材料飛機引擎風扇。

徐延軍於2018年前往比利時，便是為見一名到歐洲出差的通用電氣航空僱員，年初向對方索取系統規格和設計流程資料。通用電氣航空與聯邦調查局合作，該僱員在公司配合下寄出部分文件。徐延軍同年4月在比利時與對方見面時被捕，同年10月被引渡至美國。徐被控串謀及企圖從事經濟間諜並盜竊商業秘密，其辯護律師稱徐從來沒索取商業秘密，案件涉及的是合法行業交流。

審判歷時兩星期，陪審團於周五作出有罪裁決。案件將擇期宣判，據了解徐延軍或面臨最高60年監禁和500萬美元（約3,900萬港元）罰款。美國司法部負責國家安全事務的副部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，這次起訴顯示美國政府不會對中國及任何其他國家盜竊關鍵技術的行為坐視不理，美國將與盟友對非法獲取美國發明的人持續調查和起訴。