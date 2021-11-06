美議員倡設美台傳染病監控中心　防範大流行病

美國跨黨派議員周五（5日）分別向參議院及眾議院，提交《美國-台灣公共衞生保護法案》，要求美國政府與台灣衞生福利部疾病管制署合作，在美國在台協會（AIT）增設美台傳染病監控中心，派美國傳染病專家進駐，監察印太地區的公共衞生情況，防範再爆發大流行病。

共和黨參議員魯比奧、柯頓、民主黨參議員默克利共同提出這項草案，要求華府在AIT設立美台傳染病監控中心，監察區內出現的傳染病，並與區域醫學與公共衞生官員進行聯繫，計劃在2022年財政年度開始每年調撥135萬美元（約1,053萬港元）營運資金。

議員要求監控中心至少有3名來自美國國家衞生研究所（NHI）、美國疾病控制及預防中心（CDC）或美國食品及藥物管理局（FDA）傳染病專家進駐，其中一人出任中心主任；美國國務院、美國國際開發總署（USAID）等其他相關部門也至少要派一人。

柯頓表示，中國大陸把台灣排除在全球衞生系統外，草案將確保美國擁有監控印太區域新興公共衞生威脅的資源，也讓台灣能與世界分享資訊。魯比奧則指，大陸隱瞞新冠疫情資訊，美國在印太需要一個可靠及有透明度的夥伴。