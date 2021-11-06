內地昨增55宗確診　成都傳播鏈與蘭州同源

內地周六（6日）公布前一日新增55宗新冠肺炎確診病例，其中40宗為本地確診。據內媒據計，本輪疫情爆發19天以來已波及20個省份，確診逾千人。四川前一日新增5宗本地確診及無症狀感染病例，全部出現在成都。據了解，成都病例與在甘肅蘭州的一名確診者有軌迹重疊，通過基因測序，確認Delta變種病毒。

新增本地確診病例中，黑龍江16宗，河北9宗，遼寧、河南、四川各3宗，雲南、甘肅各2宗，內蒙古和江西各1宗 。新增境外輸入病例10宗，分別為上海、福建、廣東各3宗，四川、雲南各2宗，天津、陝西各1宗。同日新增27宗無症狀感染病例，其中13宗為境外輸入，14宗本地個案分別由河南、遼寧、四川、黑龍江、江西和雲南報告。至今內地累計97,660人確診，現有病例1,141宗，至今累計4,636人病亡。

周五（5日）成都市疫情防控工作新聞發布會表示，截至當日下午6時，該市於本輪疫情中共有8宗本地確診和2宗無症狀感染病例，全部是一條傳播鏈，傳播關係非常清晰。目前，疫情波及該市12區縣，不排除後續有新增病例可能。

上月17日至今，本輪疫情已波及20省區市，病例逾千宗。內媒報道稱，今年內地多次波及數個省區市的疫情，如7月在南京、8月在江蘇揚州等，最終都在1至2個月內清零。面對疫情散發，內地多名專家近日都建議市民接種疫苗加強劑。中國工程院院士鍾南山周五在一個經濟論壇上指出，從全球來看，疫苗的保護作用是半年左右，過後產生的抗體和免疫原性便大為降低，所以打第3針是很有必要，他稱「我也接種了」。