北京天津等地將下初雪　積雪或逾20厘米

內地迎來寒潮侵襲，部分地方料氣溫急降攝氏逾10度。中央氣象台周六（6日）早上6時發布暴雪黃色預警，預計今明兩日北京、天津等多地下大雪，內蒙古中部、河北西北部、山西東北部等地降雪可達20至28毫米，局部地區更達30至40毫米以上，累計降雪量或超出往年同期。

大城市中，太原、西安、北京、天津可能在今明兩日迎來今冬初雪。中央氣象台預計周六早上8時至下周日（7日）早上8時，內蒙古中部和東南部、山西大部、河北中北部、北京、天津、遼寧西部以及陝西北部和中南部山區、河南西部等地的部分地區有大雪以至暴雪，部分地區新增積雪深度5至15厘米，甚至逾20厘米。下周日以後，主要降雪區域將轉入東北，料將持續至下周三（10日）。

內地北方大部分地區周六將受寒潮影響，包括西北地區東南部、西南地區東部、華北、黃淮、江漢、東北地區；寒潮下周日將繼續南推，影響全國大部分地區，包括江淮、江南和華南，其影響料於下周一（8日）結束。內地大部地區周五（5日）至下周一氣溫料下降8至10度，西北地區、內蒙古大部、華北地區、黃淮地區、江淮地區西部、東北地區南部等地部分地區氣溫降幅可達12至14度，局部地區更達16度以上。

當局呼籲政府及相關部門，按照職責做好防雪災和防凍害的應急工作；交通、鐵路、電力、通訊等部門應加強巡查維護道路、鐵路和線路，做好道路清掃和積雪融化工作。民眾亦應減少不必要的戶外活動，相關業者加固棚架等易被雪壓的臨時搭建物，將戶外牲畜趕入棚圈餵養。