王毅視像晤西班牙外長　稱華踏實應對氣候變化

中國領導人缺席在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），受到美國等西方批評。國務委員兼外長王毅周五（5日）與西班牙外長阿爾瓦雷斯舉行視像會晤，他強調中國在應對氣候變化進程中不僅是認真負責的參與者，更是腳踏實地的行動派。

王毅表示，中國確定了富有雄心的碳中和及碳達峰目標，並為此出台一整套政策舉措，大力發展可再生能源，全球光伏企業前20強中有15間是華企，全球10大風電企業中有7間是華企。他表示，綠色轉型應科學謀劃，有序推進，不可能一蹴而就，防止欲速則不達。他又指，中歐是合作夥伴，而非競爭對手，雙方擁有廣泛共同戰略利益，共識遠大於分歧；中方支持歐盟增強戰略自主，雙方應增進互信，深化合作。

阿爾瓦雷斯則表示，西班牙高度重視發展對華關係，認為中國是亞洲和全球事務中的決定性力量。他強調，西班牙將堅定奉行一個中國政策，願與中方本着平等互惠原則，開展新能源汽車、智慧城市、人文、科技等領域務實合作；又認為體育超越政治，預祝北京冬奧會圓滿成功。