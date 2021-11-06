反駁美新冠溯源報告　華官媒批惡意誹謗

中國官媒新華社周六（6日）凌晨發表長篇文章，逐點反駁美國情報部門近日發布的新冠病毒溯源解密版報告，認為報告影射「武漢病毒研究所洩漏病毒」及指摘中方缺乏透明度、阻撓國際調查，同時批評美方淡化疫情導致大爆發，要求核查美方實驗室。

文章題為《美方在新冠病毒溯源問題上對中國的惡意誹謗與事實真相》，分兩部分，第一部分主要批評美國在溯源問題對中國惡意誹謗及事實真相，愈來愈多線索、報道和研究表明新冠疫情早在2019年下半年已在世界多地出現，疫情爆發與武漢研究所無關。美方聲稱武漢研究所人員在野外採集病毒樣本時意外染疫，文章反駁研究所員工至今無人確診新冠，說法是無中生有，中方多次要求質疑者公布染疫研究員姓名，但至今無人提供。

第二部分則提到美國抗疫失敗、散播病毒及甩鍋推責，抨擊華府應對疫情不力，淡化疫情、遲報瞞報，導致疫情大爆發，美方奉行單邊主義拒絕國際合作，又持續向世界衞生組織施壓，針對中國進行政治操弄。

在周四（4日），美國白宮副發言人巴埃爾重申了解新冠疫源是拜登政府的焦點之一，會繼續推進溯源調查，與夥伴共同向中國施壓要求增加透明度。