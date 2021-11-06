父母殺2歲兒埋屍樹林　續詐領育兒補助

台灣苗栗縣竹南鎮一對同居男女涉嫌打死2歲大的親生兒子後埋屍，卻因一名已達入學年齡的女兒未就學，遭有關部門委託警方調查，意外發現上述男童失蹤，才揭發此案。警方周四（4日）晚挖出男童屍骨，目前已依涉嫌殺人、棄屍等罪將涉案林姓男子羈押，至於男童的陳姓母親則因臨盆在即被限制居住。

警方調查指，陳女共生有4名子女，年齡介乎1至6歲。除大女外，其餘均為陳女與林男所生。全案因桃園市政府在追查設籍桃園的適齡女童遲遲未註冊就學時，發現該家人居於苗栗縣竹南鎮，於是委託該區警方查訪。警員其後找到女童生母陳女與林男同居，卻發現陳女的子女中一人失蹤。

林男與陳女起初辯稱，去年6月外出遊玩時，男童走失但未報警，其後改口稱今年6月男童不明原因暴斃，林男於是帶到工作地點附近的樹林掩埋。警方周四（4日）帶同林男到埋屍地點挖出男童屍骨，周五（5日）已進行初步驗屍。

辦理案件的檢察官發現男童死亡後，林男和陳女仍長期詐領兒子的育兒津貼，訊問後認為林男涉犯殺人、欺詐、遺棄屍體等罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。至於陳女則因懷孕35周，檢方諭知限制居住並每日早晚均需到派出所報到。