英媒推演大陸攻台　封鎖馬祖變東亞戰爭

兩岸局勢持續緊張，英媒周五（5日）刊出題為《戰爭遊戲：台灣戰爭來臨的那天》（War Game: T-DAY the Battle for Taiwan）的特別報道，推算中國大陸攻打台灣可能採取的6個步驟，料由封鎖馬祖開始，演變成東亞戰爭。

報道指，大陸解放軍長期派出軍機飛繞台海的「灰色地帶戰爭」未能收效後，領導層或會失去耐性，第1步是「封鎖馬祖」，解放軍艦隻及潛艇封鎖馬祖，停止商務及軍機在該島航行，向台灣施壓協商兩岸統一。台灣會拒絕要求，大陸隨即展開第2步「進攻金門」，美國屆時會在亞洲加強海陸空部署，向台灣運送武器及向大陸施加懲罰性技術禁運。

第3步，大陸會「禁止通關」，宣布接管台灣海關及海空管轄權，實施通關限制，只允許必要的食物和能源供應，台灣將向美國等盟友求援，用陸基導彈向解放軍艦隻及軍機開火，估計難以維持港口開放，全台陷入基本物資短缺。發展至第4步時，大陸直接「封鎖台灣」，對台實施全面封鎖，只准大陸海軍和準軍事船隻駛入台海，切斷台灣對外所有通訊，阻止美日部隊接近台灣。

英媒推演台灣獲盟軍協助後，大陸在面臨與美競爭及內鬥之際會採取第5步「台海空襲轟炸」，向台進行無預警空襲及炮轟，攻擊基建及軍事據點，嚴重受創的台灣仍然拒絕統一談判，而美國及盟國則派兵登陸增援。最後一步發展至「全面侵台」，大陸領導層相信無法保證台灣投降，決定大規模登陸台灣全面入侵，希望在美軍發現時盡快完成佔領，台灣及美日澳等國將全面反擊，數小時內引爆東亞戰爭。