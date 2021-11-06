前警員搖身當毒梟　走私30億新台幣海洛英囚終身

台灣屏東縣離職警員溫俊龍去年7月在屏東外海，涉嫌用漁船走私價值30億元（新台幣，下同，約8.5億港元）的海洛英磚赴台，於海上被截獲。他於去年12月被起訴，案件近日宣判，屏東地方法院依運輸一級毒品罪判處他無期徒刑，其餘3名共犯分別判囚12至14年不等，全案可上訴。

案情指，屏檢調查發現，曾於屏東里港分局任職的溫俊龍，在去年初透過王姓男子找來積欠賭債的漁船船長林澤富，以每次200萬元新台幣（約56.6萬港元）代價，協助到公海接收毒品。去年7月23日，溫等人見時機成熟，趁深夜從恆春鎮壁湖漁港出海，在公海交貨完畢後準備返回港口，隨即被海巡艦艇包圍。

海巡人員上船後，於船艙搜出共126公斤重的324塊高純度海洛英磚。辦案人員發現，海洛英磚的包裝與過去不同，採用肩背方式。該批毒品於緬甸深山製造，採用人力肩背的方式攜帶下山，避免利用車輛運載遭「黑吃黑」劫走，運送過程還有武裝軍隊保護。

辦案人員又指，運毒集團發現毒品遭扣查後，為製造犯案斷點，由集團成員約在某律師事務所討論滅證事宜，並由溫以50萬元新台幣（約14.1萬港元）將犯案中通聯手機買回，再交代其中一名手下銷毀。但該手下覺得丟了手機可惜，於是留下自用，卻因而被警方扣查，成了破案關鍵。

案經屏東地院審理後，近日判處溫俊龍無期徒刑，褫奪公權終身；開船運毒的林澤富判刑14年；協助策劃運毒的王文彬和李嘉峯各判囚13年和12年；另曾被列為共犯的王、李二人因證據不足，獲判無罪。