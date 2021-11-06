傳中美將重開去年互關總領館　白宮否認

美媒周四（4日）引述知情人士指，中美領導人有望年內舉行視像會議，兩國屆時可能宣布重開去年互相關閉的領事館，以及放寬簽證限制。中國外交部回應指是猜測性報道；美國白宮亦否認兩國考慮重開相關領事館。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人利伯曼（Dean Lieberman）周五（5日）表示，上述報道不實，美方斷然否認即將會宣布中美互相重開相關領事館。他指出，中美領導人年內可能召開的視像會議，是為了負責任地管控兩國競爭，並非尋求達成具體成果；又指中美雙方在會前討論了一系列議題，但當中不包括重開領事館。

中國外交部發言人汪文斌周五回應指，已注意到美媒的有關猜測性報道，目前沒有可提供的消息。他指摘，美國單方面挑起很多事端，嚴重破壞中美關係，中方已做出正當必要的反應；希望美方糾正錯誤，與中方相向而行，推動兩國關係盡早重回穩定發展的正確軌道。

美國政府去年7月以保護美國知識產權和美國公民的個人資料為由，要求中國關閉駐德州休斯敦總領事館，又指控該領事館長期以來從事顛覆活動，是中國指揮留學生間諜、取得經濟和軍事情報的主要司令部。北京同月採取反制行動，關閉美國駐成都總領事館。