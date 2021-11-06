實施家暴兼受賄　自治區森林公安局長遭雙開

楊俊山在通報中被指實施家暴。

內蒙古自治區紀委監委周五（5日）於官網連發對6名官員的處分決定。其中內蒙古自治區森林公安局局長、自治區公安廳一級警務專員楊俊山被開除黨籍及公職，原因除非法收受他人財物並從事營利活動外，更罕見地提及他實施家暴。

通報稱，楊俊山曾稱楊峻山，1964年出生，內蒙古敖漢旗人，具研究生學歷，1993年入黨，1985年參加工作。楊早年曾在三北防護林工作站當助理工程師，1996年起在自治區森林公安局工作，歷任政工室主任、副局長、局長、督察長；2020年10月任自治區公安廳一級警務專員，今年8月9日受查。

自治區紀委監委經查發現，楊俊山除存在破壞黨的選人用人制度、非法收受他人財物等問題，還背離家庭美德實施家暴，已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪 。經內蒙古自治區黨委批准，決定給予他開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分。據了解，背離家庭美德屬於違反生活紀律的行為，按黨紀律處分條例規定，違者應當視具體情節給予警告以至開除黨籍處分。

除楊俊山外，當日被通報處分的還包括：內蒙古自治區應急管理廳前黨委書記、廳長王俊峰，自治區高級人民法院執行局前局長王廣音被雙開；呼和浩特市人民檢察院前黨組書記、檢察長王漢武，通遼市委前巡視員王治安及巴彥淖爾市人大常委會前副主任錢永喜被開除黨籍。