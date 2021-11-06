台今增2宗輸入新冠　昨本土個案移除

台灣周六（6日）公布沒有新增新冠肺炎本土確診和死亡個案，但多2宗境外輸入個案；而周五（5日）公布的本土個案再檢測顯示屬「偽陽性」（無感染），決定移除。台衞福部次長薛瑞元表示，若明年農曆新年後疫情變化不大，可準備開放邊境。惟有專家認為，絕不可輕易開放，如無評估等於是「不要命」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新增境外輸入個案包括一名30多歲台灣女子，7月曾在美國確診，搭飛機前3日檢測顯示無感染，但其後確診，列入自我監測。另一患者為印尼籍男子，入境機場採檢至防疫旅館居家檢疫，在台未有出現症狀，3人被列為其密切接觸者。

莊人祥提到周五公布的一宗本土個案，該名印尼籍女看護第一次PCR核酸檢測後確診，但再經昆陽實驗室確認為陰性，第二次採檢亦顯示無感染。當局將之移除出確診個案統計，所有接觸者即刻解除隔離。

指揮中心表示，約59.4萬劑英國阿斯利康疫苗將於周六晚抵達桃園國際機場。薛瑞元出席醫師公會全聯會頒獎活動並致詞，提到當地目前首劑疫苗接種率為74%，第二劑為36%，相信年底可達一定水平。他表示，明年農曆新年後可考慮開放邊境，但要如何處理及擬定甚麼政策，需要集思廣益。

面對當地疫情趨緩，台北捷運公司再放寬防疫措施，包括禁食線外可飲食、開放充電桌、飲水台、各地下街和捷運站的跳舞區，兒童新樂園和小巨蛋冰上樂園亦恢復正常管制。