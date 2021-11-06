神舟十二號3名航天員　完成隔離恢復

神舟十二號載人飛船完成中國太空站階段首次載人飛行任務後，返回艙今年9月成功在內蒙古着陸。中國載人航天工程辦公室周六（6日）消息指，神舟十二號航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波已完成隔離恢復，目前正在休息地療養恢復。

神舟十二號航天員返回後，航天員科研訓練中心針對任務飛行時間長和航天員自身特點，度身訂製恢復計劃，3人完成身體重力再適應，各項生理指標恢復達到預期目標。他們亦接受失重防護鍛煉措施效果評估測試，並參加在軌實驗項目返回後對照實驗等活動，完成飛行任務各項實施計劃目標。

聶海勝、劉伯明和湯洪波表示，強大的祖國和一代代航天人的努力，是他們圓滿完成任務的底氣和信心；又指全國人民的問候和祝福，讓他們更深感使命光榮和責任重大，並向正在展開任務的神舟十三號送上祝福。他們療養恢復後，將通過見面會形式正式向全國人民匯報任務執行情況，並盡快投入恢復訓練。

另外，位於四川省的西昌衞星發射中心周六早上11時用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」的方式將遙感三十五號衞星A星、B星、C星發射升空，衞星順利進入預定軌道。今次任務是長征系列運載火箭的第396次飛行。