暴風雪下多地釀連環車禍　內蒙古3死3傷

內地近日受寒潮天氣影響，多地迎來大雪，引發多宗交通意外、民眾受困等事故。其中新疆阿勒泰青河縣青格里狼山周三（3日）有15名工人在暴風雪中受困，要由民警救出。內蒙古烏海市和陝西榆林市分別發生多車連環相撞事故。

受冷空氣的影響，新疆青河縣山區周一（1日）開始下起暴雪，氣溫驟降至攝氏負25度。阿熱勒邊境派出所周三早上8時40分接到工長老戴（化名）的求助電話，他與另外14名工人遇上突發暴風雪，被困在海拔2,600多米、青格里狼山「野狼溝」的工地兩天，食物和煤炭耗盡。派出所派出8名民警，攜應急物資花6小時趕到現場，救出受困者。

內蒙古中西部地區亦迎來大範圍降雪天氣，烏海市海南區榮烏高速公路周六早上7時半左右，發生多車連環相撞事故，涉及大貨車、客貨車等，車身嚴重受損。事故造成至少3死3傷，現場一片狼藉，有民眾受困。消防接報後，出動3車15人趕赴現場救援。

陝西榆林高新區第一醫院附近一條高架橋，周六早上10時許亦發生19車連環相撞事故。交管部門已接到報警，正在現場處理。事故中隊相關人員表示，暫未接到人命傷亡報告，相信起因是雪天道路濕滑，部分司機應對突發情況能力不足肇禍。