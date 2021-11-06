內地燃氣事故頻生　國務院組織明查暗訪開展督導

今年以來內地接連發生燃氣事故，如今年6月在湖北十堰市一集貿市場發生天然氣爆炸，造成12人百多人傷慘劇。上月遼寧省瀋陽市有酒店發生氣體爆炸又造成4死數十人傷。國務院安全生產委員會辦公室周四（4日）印發通報，要求各地區、各有關部門和單位全面加強城市燃氣安全工作，近期亦組織明察暗訪組對重點地區開展專項督導。

通報指出，近期燃氣事故集中暴露出一系列突出問題短板，一些地方吸取教訓不深刻，燃氣安全檢查流於表面，燃氣安全保障不力，因接口鬆動、管道腐蝕等原因導致的洩漏事故頻生。一些燃氣企業重發展輕安全，施工安全管理混亂，從業人員專業能力不足。通報又點名今年多宗事故涉及中國燃氣控股有限公司。

通報強調，要迅速開展燃氣安全專項整治，採取針對性有力措施，對發現的問題隱患建立台帳、閉環管理，確保整改到位。要提升燃氣安全管理水平，嚴格落實新修改的《安全生產法》規定，督促使用燃氣的各類餐飲企業，盡快安裝可燃氣體報警裝置，並保障正常使用；加強常態化安全檢查和一線工作人員安全培訓，按規定開展商業和住宅的入戶安全檢查和服務，加快推動液化氣瓶賦碼建檔和充裝自動識別。

此外，要全面開展地下管網普查，加快老舊燃氣管道更新改造，嚴格燃氣市場准入，對重發展輕安全、只收購不管理導致燃氣事故多發的企業，依法納入「黑名單」管理。燃氣主管部門要嚴格履行行業監管責任，牽頭建立燃氣安全工作機制。市場監管等其他部門，地方黨委政府和街道、社區等基層組織，要堅決落實燃氣安全監管責任。