專家指對台獨分子制裁具實質性　震懾在陸台商

大陸國台辦周五（5日）宣布，會依法對「台獨」頑固分子清單載列者實施懲戒，除禁止其本人及家屬進入大陸、香港和澳門特別行政區，又不允許其關聯企業和金主在大陸謀利。多位台灣學者接受大陸官媒採訪時表示，上述措施具有實質性的震懾力，又相信今後在大陸賺錢的台商將不敢再去支持「台獨」。

台灣中國文化大學教授邱毅表示，國台辦這次的懲罰措施，可以讓台獨分子知道，不是在統一之後才沒有好下場，而是在統一之前就必須為自己的行徑付出重大代價。來自同一大學社會科學院院長邵宗海則指，過去一些台獨分子很難感覺到大陸的警告，但這次大陸運用自身的影響以及能夠使用的權限，直接進行制裁，範圍不僅限於大陸，而是包括港澳這些實行「一國兩制」的地區。

福建閩南師範大學「兩岸一家親」研究院名譽院長王建民則認為，對台獨的限制範圍，未來還有可能進一步擴大，比如包括不能乘坐陸港澳的海陸空交通工具等。而一些台獨分子在政治參與過程中會秘密受到各種金主的支持，有些金主在大陸經商。這次大陸作出的警告，可能會影響到台灣島內的政治生態。邵宗海也表示，有一些台商在大陸表面上喊和平統一，回到台灣卻暗地給台獨分子捐款，直指是加劇兩岸局勢緊張的「兩面人」。

台立法院長游錫堃是被點名的台獨頑固分子之一。他周六（6日）出席一個活動時表示，自己畢生追求民主，並引以為榮，也希望大陸「早日民主化」。另一被點名的台外長吳釗燮在Twitter表示，很多人因未上榜而感嫉妒，他為了維護這殊榮，會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。國民黨主席朱立倫則表示，大陸法律與台灣沒任何關係，台灣堅持言論和民主自由。談到英媒報道封鎖馬祖可能是大陸攻台的策略，朱稱絕不願意見到兩岸兵戎相見，國民黨會盡一切努力以和平護台，而非民進黨的抗陸保台。