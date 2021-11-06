在軌生活20多天　神舟十三號航天員狀態良好

神舟十三號載人飛船上月16日由火箭搭載發射升空，航天員翟志剛、王亞平、葉光富已進駐天和核心艙生活20多天，健康狀況備受關注。中國航天員科研訓練中心航天員系統總師助理劉朝霞周六（6日）表示，經過一系列的檢查，3名航天員目前已達到防護目標，健康狀態良好，已適應太空生活，做好出艙前各項準備。

劉朝霞表示，航天員處於非常良好的一個健康狀態，他們初期經過一系列的心血管、肺功能、心臟心電圖、血壓等檢查，已確認達到防護目標。在適應太空環境的同時，他們在地面支持團隊的配合下，也迅速展開工作，包括對飛行器進行監控管理巡視、環境應急撤離、出艙活動等相關任務。目前，航天員已經在軌完成兩項航天醫學領域的細胞學實驗項目。

劉朝霞續指，在飲食起居方面，航天員每天晚上10時左右熄燈休息，中午有兩個小時左右的午休時間。而這一次的「太空餐」品類更加豐富，並根據航天員個人情況對食譜進行個性化調整。航天員乘組目前已做好出艙前各項準備，兩套航天服在節點艙安裝就位，設備設施檢查狀況良好，並進行多次演練，將於近日擇機出艙。