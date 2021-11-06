內地疫情波及20省44市　防控形勢嚴峻複雜

內地自上月爆發新一波新冠疫情以來，各地加強排查及檢疫。國務院聯防聯控機制周六（6日）召開新聞發布會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，當前國內多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，並發現多條傳播鏈。由上月17日至周五（5日），疫情已波及20個省份、44市，另受冬春季季節疊加因素影響，防控形勢嚴峻複雜。

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，內地此輪疫情已累計報告918人受感染，但病毒基因測序和流調溯源結果顯示，疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起。其中，黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需要密切關注疫情的走向；而甘肅、青海、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發的風險，但疫情外溢機會較低。

在當局加強防控及檢疫下，陝西、湖北、湖南等省已連續12天以上無新增病例，內蒙古、北京、貴州、山東等省區防控效果正在逐步顯現，社區傳播已經得到基本控制。會上續指，本次疫情呈現傳播鏈條多，傳播速度快、範圍廣的特點；其中旅遊、婚宴等聚集性活動是造成疫情大範圍擴散的重要因素。各地要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，發現一宗撲滅一宗，堅決遏制疫情傳播。

另截至周五，內地已有3,797萬人完成接種新冠疫苗第3針加強劑；累計接種23億新冠疫苗劑次，當中逾10億人完成兩劑接種。

此外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶在會上表示，據目前臨床試驗數據顯示，已獲批緊急使用的新冠疫苗可使兒童能夠產生比較高的免疫水平，不良反應發生情況不會高於成人的水平。不過，隨着全球流行尤其一些國家出現的持續傳播，兒童感染率不斷上升，重症或死亡病例時有發生。國外有研究發現，目前兒童的住院率超過今年早期的10倍。