台國防部長稱無法抗衡大陸　但絕不會投降

台灣的國防部長邱國正近日投書美媒，指台灣的資源、人力與軍事科技雖無法與中國大陸抗衡，但不會向對方投降。他又指，大陸從未放棄吞併台灣的野心，備戰以因應大陸一切可能的軍事行動，已成為台灣三軍的日常。

美媒周四（4日）刊登邱國正的文章，文中指台海局勢近來備受全球高度關注，主因是大陸崛起使國際社會感到驚恐，解放軍不斷擴張在印太的軍事部署，在東海與南海動作頻頻令多國感到不安，又在台海周邊從事「灰色地帶」軍事活動造成騷擾。

邱國正認為，當前情勢可說是他從軍40年來最具挑戰性時刻。大陸意圖速戰速決拿下台灣，不容外力干預。台軍則利用台海的天然屏障發展不對稱作戰策略，並增加國防經費，研發有助於建構多層面和多領域戰力的武器系統。

邱國正又提到，後備軍人制度的改革是另一項當務之急，國防部將在明年成立全民防衞動員署，專責所有後備軍人的動員，並負責協調政府各部門，調度全國各地的人力與物資，經由承平時期的規劃和訓練，後備軍人將能夠在戰時支援軍事任務。同時，國防部也計劃加強後備部隊的訓練，並改善組織架構、裝備和任務，提升台灣的整體防禦能力。