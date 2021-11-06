疫情防控不力　多名鎮黨委及區市監局幹部被問責

位於北京市昌平區北七家鎮的宏福苑社區，日前發生新冠肺炎局部聚集性疫情，當地紀委監委成立調查組就防控工作展開問責調查。至周六（6日），官方公布鎮黨委及區市監局幹部共10人，因疫情防不力而被問責。

通報指出，北京市上月22日新增4宗京外關聯本地確診病例，均居住在宏福苑小區。根據流調溯源等情況發現，患者劉某敏、陳某林16日於內蒙古自駕遊後返京，其後出現相關症狀仍多次外出，又組織打牌等聚集性活動導致多人感染，惟有關部門未排查出劉等人曾自駕遊的情況提前作出部署。

調查組指出，北七家鎮黨委未有效落實疫情防控的工作部署，對轄區內防控敏感性不強、對風險地區返京人員排查工作安排效率不高。此外，昌平區市場監督管理局作為藥品零售領域行業主管部門，對相關市場主體落實疫情防控措施工作統籌不夠、監督檢查不力。

當局決定，責令昌平區市場監督管理局黨組及北七家鎮黨委向昌平區委作出深刻檢查，其中鎮黨委副書記、鎮長喬昆被批評教育；鎮黨委副書記、北七家鎮疫情防控工作領導小組副組長高亮被責令作出書面檢查。而昌平區市監管局黨組成員、區市場監管綜合執法大隊隊長韓德寶被誡勉問責。