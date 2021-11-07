殲16D投入實戰訓練　強化空軍電子戰攻防

中國軍事發展迅速，空軍多款新型裝備近日傳出新消息。內地官媒上周六（6日）報道，國產殲16D電子戰機近期投入實戰化訓練，進一步提高空軍電子戰攻防能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

報道指出，殲16D是殲16戰機系列中最新研製並裝列部隊的型號；作為電子戰飛機，它可以與其他戰機無縫伴隨作戰，形成完整的航空電子戰體系，提高空軍訊息化條件下完成任務的能力。殲16D同時是雙座雙發重型戰機，攻防兼備，且在火控、雷達、操作系統方面都有飛躍的進步。

軍事專家王明亮指出，殲16D與一般殲擊機不同，前者是空軍戰略轉型、裝備發展近年不斷湧現的各種設備，未來更可與殲20戰機或空中突擊編隊編列，提供電子掩護，通過電子干擾癱瘓敵方的防空雷達，為其他戰機創造攻擊條件。

王明亮又指，殲16D投入實戰化訓練，可反映軍方已按照未來的作戰模式訓練，同時適應未來複雜電磁環境的戰場，可以提升機師在支援掩護的作戰經驗，強化空軍攻防戰略。

此外，解放軍上周六派出16架軍機飛入台灣的西南空域，包括10架殲16戰機、6架殲10戰機。台軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監視。