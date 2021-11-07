網售火麻種子被誤認毒品　男子遭羈押427日獲國賠

江蘇省泰州市男子孔彪，早在2007年就開設網店經營花卉種子買賣生意，惟他2018年所銷售的「火麻」種子，卻被廣東警、檢雙方誤認是毒品「大麻」種子，讓他一夜之間變成涉毒犯人，被判囚1年2個月。孔彪事後就案件上訴，至法院發回重審、檢察院主動撤訴期間被羈押427日才重獲自由。直至近日，他終收到法院的《國家賠償決定書》，獲得逾15萬元（人民幣，下同，約18.4萬港元）的國家賠償。

事緣於2019年6月，廣東佛山警方通報指出，當局聯合江蘇宿遷、山東臨沂等地警方，偵破全國首宗大批量交易毒品原植物「大麻種子」的涉毒案件，拘捕41人、繳獲4.3噸「大麻種子」。犯人交代其種植用於吸食的「大麻種子」通過網店購買，民警在江蘇省宿遷市拘捕經營網店的孔彪。

孔彪表示，早於2007年在淘寶網註冊「某林花語種業」網店，至2011年孔彪在江蘇沭陽縣開實體店，未料2018年銷售的「火麻」種子改變了其人生，自2019年3月22日起被警方正式羈押。

不過，孔彪所銷售的「火麻」種子所種出來的植物，其實是工業大麻，可用作醫學、紡織、造紙原料等，但不具備毒品利用價值，不能直接作為毒品吸食，所含成分亦不可使人成癮。惟公訴機關未就此進行鑑定下，於2019年10月16日以涉嫌非法買賣毒品原植物種子罪對孔彪提起公訴。

2020年3月6日，南海區人民法院一審判處趙有期徒刑1年2個月，隨後孔彪不服提出上訴，佛山市中級人民法院同年5月14日撤銷一審判決並發回重審，孔彪在同月21日獲取保候審。至今年7月，南海檢察院主動申請撤回起訴，理由是「犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件」，孔彪事後向南海法院申請國家賠償。

至上月28日，南海法院認為，孔彪未經許可在互聯網上公開售賣「大麻種子」，且交易聊天紀錄中存在「印度麻」、「可以飛」等促銷文字，售出的種子存在被非法使用的可能，其行為既不符合國家相關規定，亦有違公序良俗，依法不宜認定孔彪存在精神損害。另案件雖曾被媒體報道，但報道中未使用真實姓名，他所提出的精神損害亦不獲支持。據此，法院認為孔彪共被限制人身自由427日，依照《國家賠償法》的規定，遂作出上述賠償。