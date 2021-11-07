內地驚見假提款機　警員辦案16年首見

貴州省日前有市民發現當地一部提款機有異，當插入提款卡、輸入密碼後，屏幕顯示暫停服務，誰知數日後卻發現戶口離奇地少了6,000元（人民幣，下同，約7,400港元）。後來警方發現，該提款機竟然是偽裝，作用是套取市民的銀行卡和密碼等訊息，再複製成假卡套現。經查疑犯犯案時間長達2年，得手金額仍在點算中。有辦案警員驚嘆工作16年也是首次遇到如此奇特的犯罪手法。

內媒上周五（5日）報道稱，貴州男子張先生早前在當地一部提款機打算提款時，輸入完密碼卻發現屏幕顯示「本機暫停服務」。他當時不以為意便取卡離開，誰知數日後卻發現戶口少了錢，他於是報警。警方原以為張先生遭電話詐騙，後來又推測是被親友冒領，但調查後未有所獲，案情一度膠着。

張先生後來回想起，一般提款機如暫停服務，在操作前就會顯示，不會等到輸入完密碼才顯示。另提款機所在的銀行門面很小，且銀行內只有一部提款機。警方其後到場調查，發現提款機左上方藏有針孔式攝錄鏡頭，而且一般提款機的操作介面有7到8項服務選擇，而該機卻只有一項。經查詢門面所示銀行後，竟得悉銀行根本沒有在該處設置提款機，警方於是聯絡店舖房東調查。

據房東徐先生稱，前年4月接到一名陌生男子的電話，稱想租下店面，約定租金為每月5,500元（約6,800港元）。徐先生從未與租客見面，租金每月是透過銀行轉帳支付。警方其後銷定3名疑犯，並陸續逮捕歸案。據三人供稱，他們去過多個地方踩點，最終選定貴州省雷山縣一處人流較大的街邊設置假提款機。他們從網上購買設備，利用隱藏在機器內的路由器和手機截取被害人的銀行卡、密碼等訊息，再以此複製成假卡帶到外省甚至境外提取現金。