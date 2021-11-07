台11月大男嬰疑受虐傷腦　保母稱是爬高跌傷

台灣雲林縣上周六（6日）晚驚傳有男嬰遭保母摔傷，經醫生診斷發現男嬰有嚴重顱內出血，有生命危險，目前在醫院搶救中。院方懷疑男嬰可能受虐，通報警方及縣政府社會處。保母辯稱是男嬰自己爬高摔下，警方已介入調查。

台媒周日（7日）報道，男嬰的一對楊姓父母在台南工作，今年7月透過facebook保母社團找到古姓保母，將11個月大的男嬰交給住在斗南的她照顧。上周六晚上近7點時，父親接到保母來電表示，小朋友有嚴重嘔吐，送到當地診所，因為情況嚴重，趕緊轉到台大醫院雲林分院救治。

楊父表示，醫生開刀後告訴他們，孩子右大腦和視網膜都有積血，只能緊急開腦取出頭蓋骨，嚴重懷疑是遭虐待。楊父續指，夫妻兩人2至3天就會回雲林探望兒子，又指兒子活動能力如常，才11個月大，並不會爬高，質疑保母稱兒子的傷是爬到2米高處所致的說法。

楊妻指事前有確認古女是合格保母才會託顧，對方也經常傳孩子的照片給夫妻看，但常常都是睡覺時所拍，且每次看照片或探望時，會發現男嬰的臉部有瘀青，詢問保母時，對方說「孩子在玩時的小傷」，基於信任沒有追問，沒想到孩子如今發生這麼嚴重的事。