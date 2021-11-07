德企疑鑽禁運漏洞　向華供應軍艦引擎

歐盟目前對中國實施武器禁運，惟德國公共廣播聯盟（ARD）與《世界報》上周六（6日）發表調查報道，指出兩間德國公司涉利用「軍民兩用科技」許可證鑽法規漏洞，向中國供應柴油發動機，不少解放軍最新型號的驅逐艦及護衞艦用的柴油機就是德國製造。德媒研究衞星圖片發現，裝備德國製引擎的中國軍艦近期出現在有主權爭議的南海永暑礁、渚碧礁等附近海域。

涉事企業是總部位於德國南部的MTU航空引擎公司，以及德國福士子公司MAN汽車製造商的法國分公司SEMT Pielstick，兩者都宣稱一直遵守出口管制規定，有把與解放軍的生意往來寫入公開紀錄。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的紀錄，MTU透過在中國設立工廠為中國052D型導彈驅逐艦供應引擎至少持續到去年，中國039型潛艦亦是使用MTU引擎。MTU回應指，公司已停止為039型潛艇提供引擎，沒有與中國國防部或武裝部隊簽署任何合同。

052D型導彈驅逐艦是中國海軍現役最先進的艦艇之一，直至今年9月已有20艘投入服役，至少還有5艘仍在建造。該款驅逐艦在高速航行時使用兩部中國國產燃氣引擎，低速航行時使用兩部MTU柴油引擎，同系列的稍舊型號052A、052B、052C也配備MTU引擎，估計整個052系列的服役艦艇總數超過30艘。

除了052D系列驅逐艦，中國海軍最新護衞艦056型亦使用兩部SEMT Pielstick公司設計、中國廠商獲授權生產的PA6型柴油引擎。這款護衞艦目前有超過70多艘服役，近日與052系列驅逐艦曾現身南海有爭議水域。

研究所認為「軍民兩用科技」是歐盟武器禁運的灰色地帶，德國出口貿易法律專家羅斯內（Sebastian Rossner）指出歐盟的武器禁運不是正式決議，法律效力有限，若要改變，歐盟需修訂軍民兩用技術出口的法律或再次正式通過對華武器禁運。負責審批軍火出口的德國聯邦經濟部強調，在現行法規下不可能對某些物品執行出口許可審批，當局於2017年起已對潛艇引擎進行全面出口管制。