豪車女司機醉駕被截查　酒精吹氣測試66次才成功

江西南昌市交警上周六（6日）晚上展開行動打擊酒駕，並聯合當地媒體進行「夜查酒駕」直播，期間竟有一名駕駛瑪莎拉蒂的女司機被截查時，以各種理由拒不配合酒精吹氣測試，引起輿論關注。南昌市公安局交通管理局周日（7日）通報稱，該名女司機涉嫌危險駕駛罪，警方已刑事立案，案件正在進一步辦理中。

內地傳媒報道，該女司機涉嫌醉駕被交警查獲後，交警拿出酒精測試儀要求她接受測試，惟她不但不配合，更多次對交警稱「叫Yu Wei（音）」過來」，並試圖打電話。交警反駁稱「叫誰來都沒用」，又指「你說出任何人的名字，都是在害他」、「如果你還當你的朋友是朋友，你就配合好完了」。

據報道，該女司機的整個酒精測試過程長達17分鐘，一共吹氣66次，在最後一次才成功，其後便被送到醫院進行抽血檢測。

警方翌日通報稱，東湖大隊警員當晚10時許在民德路依法進行酒駕臨檢，該名孫姓女司機的酒精吹氣測試結果為「117mg/100ml」，經抽血檢測，確認其酒精含量為「102.68mg/100ml」，涉嫌危險駕駛罪，警方已刑事立案。惟網民關注孫女口中的「Yu Wei」究竟是何人，警方通報中則未有解釋。