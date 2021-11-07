男大生偷窺女同學如廁 僅被「留校察看」惹不滿

內地網絡近日有網民爆料稱，位於江蘇南京市的南京大學早前有一名男生被揭發在女廁內偷窺，該校保衛處事後卻要求受害女生息事寧人，該男生則僅被校方處以「留校察看一年」的處分，不但引起學生不滿，更令受害女生的精神狀態受到很大影響。對此，南京大學尚未公開回應事件。

網上貼文稱，受害女生上月11日在該校鼓樓校區逸夫圖書館上廁所時，被一名男生偷窺。女生事後在男友陪同下報警，並在警員陪同下到保衛處調取閉路電視畫面，保衛處職員及後要求女生等候通知。未料至同月25日，女生等來的只有「因客觀原因無法在法定期限內做出處理」的通知，保衛處更要求她息事寧人，不要告訴他人。

至上周六（6日），多名網民表示，南京大學已就事年舉行座談會，並給出「留校察看一年」的處理辦法，但多名同學對此表示不滿。內媒記者同日致電南京大學求證，惟電話無人接聽，校方也未發通報。

有內地律師指出，涉事男生的行為違反了《治安管理處罰法》的規定，警方可處以5日以下拘留或500元（人民幣，下同，約600港元）以下罰款；情節較重者，才處5日以上、10日以下拘留，並處500元以下罰款。該律師又指，如網民發布內容屬實，留校察看一年是該校內部校規校紀的處分規定，也是給學生的悔過期限，並無不當。