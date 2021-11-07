心愛人偶遭表妹玩壞　姑媽反責沒鎖好房門　台女決意提告

台灣一名女網民近日在網上發文控訴，指其就讀小一的表妹早前趁她不在家時，偷偷拿出其珍藏的人偶來玩，卻玩到支離破碎；該玩偶價值5萬元（新台幣，下同，約1.41萬港元），惟表妹的母親只願賠償5,000元（約1,414港元），且責怪女網民未有鎖好房門，氣得她決定提告。

該名女網友在網上討論區「Dcard」發表文章，指自己是一名「娃娘」（喜愛精緻的球形關節人偶，甚至會帶出去進行「娃聚」），某天回家後，驚見表妹在玩其心愛「兒子」的「殘肢」，及後更發現人偶已支離破碎。女網民當場質問表妹，表妹卻指「媽媽（女網民的姑媽）說這個娃娃可以玩」。於是女網民便質問姑媽，更拿出購買紀錄，證明人偶價值5萬元，惟姑媽仍反駁︰「那也是你沒有鎖好房門啊，而且我們以為那只是普通的芭比。」

女網民指出，該人偶高約80厘米，且十分重，表妹根本沒可能自己拿下來，於是她再次質問姑媽︰「是你把我的娃娃從擺放處拿給表妹玩的對嗎？」惟姑媽反問︰「不過就是破塑膠，你至於把一家人鬧的這麼難看嗎？」最終女網民決意提告。

事件引起網民熱議，不少網民都力挺爆料的女網民。有網民更嘲諷︰「別人東西可以玩？到別人家作客搞破壞再說別人不鎖門，所以才讓沒家教的小孩為所欲為？你姑最高學歷是胎教嗎？」另有網民指出︰「就算沒鎖房門也不能隨便進去別人房間動別人的東西吧，還只願意賠5000，有沒有這麼不要臉。」