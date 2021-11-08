行竊遭撞破竟姦殺11歲堂妹　狠男被判死刑

廣西桂林市全州縣33歲男子蔣X元早前在親戚家行竊時，被11歲堂妹純純撞破，他竟把純純強行抱回家中，在地窖內猥褻後將其殺害。內地傳媒周日（7日）引述死者家屬指，案件近日已在桂林市中級人民法院一審宣判，蔣X元被判處死刑並立即執行。

案發於去年5月10日上午11時許，蔣X元潛入親戚家行竊時，純純剛好在家中。他怕事情敗露，於是把純純抱回自家房子內，掐住她的頸部及捂住口鼻，直至其停止掙扎後，將純純扔進房間內的地窖中。未料，蔣X元棄屍時發現純純未完全死亡，竟對她進行猥褻後才再用雙手掐壓其頸部，直至確認對方死亡後才鬆手。同晚10時許，蔣X元把純純拖運至附近的垃圾坑中掩埋。

至同月11日，純純父親發現女兒失蹤後報警，蔣X元見有警員大規模搜索，遂於12日將屍體轉移至鄰村。惟至13日，警方仍尋獲純純的屍體，並把蔣X元緝捕歸案，更在其家中搜出槍械。經鑑定，純純是因機械性窒息合併顱腦損傷死亡。

案件於今年1月20日在桂林中院開庭審理，市檢察院指控蔣X元犯故意殺人罪、猥褻兒童罪、非法持有槍枝罪。期間，蔣X元因突發嚴重疾病，中止庭審。同年9月2日，法院恢復審理，蔣在庭上認罪，希望法庭輕判；其辯護律師則指，蔣患有癲癇病，且為二級智力殘疾人士，應從輕處罰。

惟法院認為，「法醫精神病鑑定意見書」證實，蔣犯案時意識清楚，智力基本正常，並非處於癲癇病發作期，對本案具有完全刑事責任能力；另二級智力殘疾屬重度智殘，生活難以自理，與人交往能力也差，但結合案件查明事實，顯示蔣不但能務農，還能與人打牌賭錢，犯案後更轉移屍體，燒毀證據，說明其思維正常，與二級智力殘疾並不相符，最終法院作出上述判決。