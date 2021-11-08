兒時車禍失右臂　博士生7年獲逾30獎

湖北武漢科技大學計算機科學與技術學院博士生袁鑫從小便因車禍失去右臂，只能用左手握筆，惟他未有自怨自艾，反而發奮圖強，結果在本科生、碩士生及博士生7年間，獲獎超過30項。他坦言「沒有胳膊，很多方面不方便，但這使我的性格更加堅韌，做事格外認真細致」，又指「人生應該堅持不懈地努力」。

袁鑫憶述年僅3歲時，母親帶他到河邊洗衣服，途中發生車禍；他經歷3次轉院搶救才保住一命，但需要截肢。更甚者，父母都是農民，為了治療他而不惜舉債支付醫療費用。他5、6歲時，父母開始培訓他用左手寫字。在父母幫助下，他學會用左手吃飯、寫字。為了能讓他健康成長，父母把兒子送進普通學校。雖然受了不少委屈，但袁鑫始終勤奮上進。

從小學到高中，袁的成績名列班級前茅，其努力打動老師。初中時，學校組織補習英語，英語老師卻原封退回他的學費，還補貼他100元（人民幣‧下同，120港元），獎勵他學習認真。高中時，班主任楊老師特意幫他申請獎學金，每月更自掏腰包給他100元夥食費。

入讀大學後，袁鑫本想學醫，但因缺少右手，怕做不了手術，於是成為計算機科學與技術專業學生。惟讀大學前，他未曾接觸過電腦，加上只有單手，打字效率只有同學的一半，令他懷疑自己是否不適合計算機專業。當時的老師李文杰告訴他，「做計算機這行，思想最重要，只有多嘗試，才能找到適合自己的」，令他堅定信心，成績也穩步提升。

就讀本科生、碩士生及博士生期間，袁鑫獲得的榮譽獎勵包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利，現時擔任該校視覺人工智能協會會長。2019年時，袁鑫帶領團隊拿下挑戰杯全國二等獎，其發明的「船載水炮『智慧眼』——智能目標跟蹤與射擊反饋系統」已經運用於國防事業。