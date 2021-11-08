青年劫殺幹部判死緩　鎮政府促抗訴被駁回

湖南省婁底市新化縣水車鎮22歲男子毛X杰早年為了償還賭債，闖入在鎮上經營珠寶店的商人楊自堯家中偷竊，被楊的妻子、在水車鎮擔任政府幹部的馬X郴發現後，竟持橡膠錘擊暈她，再用刀割開其頸部，導致事主失血過多致死。案件一審時，婁底中院以搶劫罪判處毛男死刑；毛不服上訴後，湖南高院發還重審，最終法院近日改判死緩。事件引起水車鎮群情洶湧，鎮政府發紅頭文件予檢察院，希望檢方抗訴，卻遭檢方駁回。

案發2018年4月30日，在水車鎮水車群工辦任職的馬婦返回鎮政府員工宿舍後，致電丈夫詢問︰「要下班了嗎？現在可以開始煮飯了嗎？」楊自堯回答「可以煮飯了，一會兒就回來」，卻不知道這是他與妻子的最後對話。半小時後，楊與兒子回到家中，發現妻子滿身是血，喉嚨有一道很深的傷口，身體失去溫度。警方調查後同年5月12日在長沙市拘捕毛男。

毛男被捕後聲稱曾經喜歡賭博，欠下不少賭債，某次在楊的珠寶店典當金鏈時，發現楊的身上放有不少現金，於是便萌生偷竊楊家的念頭。案發當天，毛男攜帶橡膠錘及美工刀闖入楊宅，卻被馬婦發現，他於是用錘連續擊打對方臉部，再把她拖進房間。期間，馬婦驚醒並反抗，但再次遭擊暈；毛男及後在馬婦的頸部連續割劃，導致她當場死亡。

案件去年9月29日在婁底中院一審宣判，法院認為毛男雖然有坦白情節，但他攜帶兇器，有預謀入戶犯罪、犯案手段特別殘忍，遂不予輕判，依搶劫罪判處死刑。毛男不服上訴，湖南高院翌年9月撤銷判決，發回婁底中院重審。案件在婁底中院重審後，法院考慮到毛不但有坦白情節，且有悔罪表現，無犯罪前科，於是上月20日改判死緩，並限制減刑。

消息傳回水車鎮後，大批村民不滿並抗議。上月24日，水車鎮政府向婁底市檢察院遞交一份加蓋鎮政府公章的紅頭文件，請求檢察院依法抗訴。鎮政府指出，毛男主觀惡性極大，意圖謀人錢財且以極端暴力手段致人死亡，犯案時冷靜殘忍，案件在鎮上造成極大恐慌，「至今談及此事，人必有餘悸，為之色變」。

死者家屬也向檢察院提交《提請抗訴申請書》，指毛男搶劫殺人前，提前踩點、準備兇器，搶劫殺人時手段殘忍，在受害人被擊暈後仍然用刀具割喉；楊自堯更坦言︰「僅僅因為落網後主動承認罪行，就改判死緩。這個結果我們一家人都不能接受。」

上月29日，楊自堯接獲婁底市檢察院的《抗訴請求答覆書》，檢方認為婁底中院判處毛男死緩並無不當，決定不予抗訴。楊自堯表示，作為受害人家屬，接下來將向湖南省檢察院申請抗訴，以及向湖南省高院申請再審。