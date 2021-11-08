日前防相中谷元料任首相輔助官　處理中國人權

日本首相岸田文雄周一（8日）決定起用前防衞相中谷元，出任負責國際人權事務的首相輔助官。該內閣職位是岸田上台後增設，主要針對中國新疆、香港等地的人權事務。中谷元是知華派政治家兼軍事專家，對中國立場強硬，過往多次訪華。

中谷元周一到首相辦公室拜會岸田，會後向記者表示岸田邀請他向日本政府提供合適的人權事務建議及提案。他指自己有豐富的處理人權經驗，希望最好地運用相關知識和經驗。岸田料於周三（10日）的眾議院特別會議敲定第二份內閣名單，並宣布對中谷元的任命。

中谷元高中畢業後入讀日本防衞大學校本科理工學院，畢業後加入陸上自衞隊服役，任職第20普通科連隊小鎗小隊長和突擊兵教官，軍銜至2等陸尉退役，退役後成為眾議院今井勇、前首相宮澤喜一及前防衞廳長官加藤紘一的秘書。2001年，中谷元出任小泉純一郎內閣的防衞廳長官，是日本戰後第一位自衞隊軍事科班出身及有從軍經驗的國防部門首長，2014年獲時任首相安倍晉三指名為防衞大臣。